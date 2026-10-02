Exatlón México: Batalla por la Supervivencia: Rosique anuncia un duelo mixto decisivo

Rosique anunció la llegada del tercer capítulo de la Supervivencia de Exatlón México y un duelo mixto en el que Rojos y Azules buscarán evitar que uno de sus integrantes quede en riesgo de eliminación. Durante la competencia también se registraron un choque y empujones entre atletas, señales de una rivalidad que continúa creciendo mientras los equipos se acercan al domingo de eliminación.