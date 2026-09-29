Exatlón México | ¡Exatlón México al límite! Medalla, tensión, romance y una Batalla Colosal que terminó con una lesión
Es momento de revivir los momentos más fuertes e impactantes que nos dejó Exatlón México. Victorias, derrotas, romance y hasta una lesión impactaron a todos.
Este martes 29 de septiembre, la competencia de Exatlón México estuvo marcada por grandes emociones dentro y fuera de los circuitos. Prepárate para revivir uno de los capítulos más emocionantes de Exatlón México, donde los hombres se enfrentaron para conseguir la Medalla Varonil, las bromas se salieron de control y una lesión se hizo presente.