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La Granja VIP 24/7
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Kenny pone manos a la obra y le da a Pablo Montero ideas para conquistar a Natalia Alcocer (VIDEO)

Kenny dejó salir su lado más romántico y le propuso un plan a Pablo Montero para conquistar a Natalia Alcocer.

Kenny se convirtió en el “Cúpido” de La Granja VIP al sugerirle a Pablo Montero una ostentosa idea para conquistar a Natalia Alcocer: invitarla a cenar a París en avión privado al salir del reality. Mientras Natalia no se negó a la encantadora propuesta, Kenny bromeó que con gusto iría de “chaperona” en el viaje.

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