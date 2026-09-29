Kenny pone manos a la obra y le da a Pablo Montero ideas para conquistar a Natalia Alcocer (VIDEO)
Kenny dejó salir su lado más romántico y le propuso un plan a Pablo Montero para conquistar a Natalia Alcocer.
Kenny se convirtió en el “Cúpido” de La Granja VIP al sugerirle a Pablo Montero una ostentosa idea para conquistar a Natalia Alcocer: invitarla a cenar a París en avión privado al salir del reality. Mientras Natalia no se negó a la encantadora propuesta, Kenny bromeó que con gusto iría de “chaperona” en el viaje.