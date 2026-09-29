¡Problemas estomacales en La Granja VIP! Julio Camejo ventila en la “Terapia de Parejas” que Daniela “Bebeshita” tiene ciertas situaciones en el baño

¡Ventilaron ciertos problemas de estomago en La Granja VIP! “Bebeshita” en la Terapia de Parejas detalla que pudo sobrellevar su actitud al permanecer juntos por 24 horas, además de explicar que le hacia canciones y que se convertía en el conductor de las visitas que hacía la Granjera al baño. Además de ayudarla a cubrir el ruido con la secadora.