Adal Ramones tacha el comentario de Natalia Alcocer, los críticos están de acuerdo en La Granja VIP: “No movemos las cosas a nuestra conveniencia”
¡Fuertes críticas! Los Críticos de La Granja VIP dan su opinión sobre la actitud de Natalia Alcocer, quien le hizo acusaciones falsas a Adal Ramones
Críticos de La Granja VIP tachan la actitud de Natalia Alcocer, en especial por la forma en que le respondió a Adal Ramones, explicando que él es la autoridad y que las imágenes no se mueven a conveniencia de nada, además de dejar clara su posición en el reality.