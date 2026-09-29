Pablo Montero pide disculpas a Adal Ramones por lo que pasó con Natalia Alcocer en La Granja VIP: “El video está mal editado”
¡Disculpas! Las asperezas se liman entre Pablo Montero, Natalia Alcocer y Adal Ramones tras fuertes comentarios en La Granja VIP
Pablo Montero tras el fuerte pleito que se generó entre Adal Ramones y Natalia Alcocer pide perdón por lo que dijeron ambos Granjeros, detallando que el video fue mal editado, ya que trabajo constantemente y ciertos contextos se sacaron de contexto de La Granja VIP. Al final Natalia también se disculpa, pero le pide respeto al conductor. Mientras que Adal Ramones pide que no le llame “Lioso”