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“No me puedes condicionar": El fuerte reclamo de Rafa Mercadante a Mónica Escobedo tras pasar todo el día atados

Rafa Mercadante sigue echándole en cara a Mónica Escobedo esta actitud que ha mantenido con él en La Granja VIP.

El desgaste de vivir unidos físicamente comenzó a hacer estragos. Tras pasar todo el día atados por la prueba semanal, Rafa Mercadante encaró molesto a Mónica Escobedo con un firme reclamo: “No me puedes condicionar”. La fricción dejó claro que la convivencia forzada 24/7 está llevando al límite la paciencia entre los compañeros de dupla.

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