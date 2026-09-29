“No me puedes condicionar": El fuerte reclamo de Rafa Mercadante a Mónica Escobedo tras pasar todo el día atados

El desgaste de vivir unidos físicamente comenzó a hacer estragos. Tras pasar todo el día atados por la prueba semanal, Rafa Mercadante encaró molesto a Mónica Escobedo con un firme reclamo: “No me puedes condicionar”. La fricción dejó claro que la convivencia forzada 24/7 está llevando al límite la paciencia entre los compañeros de dupla.

