“No me puedes condicionar": El fuerte reclamo de Rafa Mercadante a Mónica Escobedo tras pasar todo el día atados
Rafa Mercadante sigue echándole en cara a Mónica Escobedo esta actitud que ha mantenido con él en La Granja VIP.
El desgaste de vivir unidos físicamente comenzó a hacer estragos. Tras pasar todo el día atados por la prueba semanal, Rafa Mercadante encaró molesto a Mónica Escobedo con un firme reclamo: “No me puedes condicionar”. La fricción dejó claro que la convivencia forzada 24/7 está llevando al límite la paciencia entre los compañeros de dupla.