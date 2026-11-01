Exatlón México Décima Temporada 2026 EN VIVO, ver GRATIS la eliminación de HOY domingo 1 de noviembre, online el reality de Azteca UNO

¡Los hombres de Exatlón México están en riesgo! Este domingo 1 de noviembre, los Atletas lucharán por su estadía en la competencia. Recordemos que, por el momento, Leo es el único confirmado en el Duelo de Eliminación de Exatlón México, ya que fue el atleta que se quedó en la Zona de Peligro esta semana. Antes de ver el Duelo de Eliminación este domingo, primero se definirán los colores de los Atletas que irán al Duelo. Una vez ahí, cualquier error los podría poner en riesgo de abandonar la competencia y su sueño de ganar Exatlón México Décima Temporada. Es por eso que, para que no te pierdas de nada, te traemos el minuto a minuto de lo que pase en el reality deportivo, además de conocer todos los detalles que salgan a la luz.

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¿A qué hora se transmite Exatlón México?

De lunes a viernes, la transmisión de Exatlón México comienza desde las 6:30 p. m. y termina a las 8:30 de la noche, mientras que los domingos inicia a las 6:00 p. m. para finalizar a las 8:00 p. m.