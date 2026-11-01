Quién es el ELIMINADO de La Granja VIP HOY, domingo 1 de noviembre, y se va de la competencia en la Segunda Temporada por minoría de votos

Estamos a unas cuantas horas de conocer al octavo eliminado de La Granja VIP y este domingo promete ponerse muy intenso en La Gala. Recordemos que el hecho de que ellos permanezcan en la tabla o sean eliminados depende totalmente del público de La Granja VIP, quienes tienen que votar por aquellos a los que deseen salvar. Hasta el momento, se encuentran en la tabla de nominados: Niurka Marcos, Mario “Mono” Osuna, Rafael Mercadante, Kevyn “Bicolor” Contretas y Pablo Montero.

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Cómo se definió la Tabla de Nominados de la semana 8 de La Granja VIP

Para elegir a los nominados de la semana en La Granja VIP, en la semana se llevan a cabo varias dinámicas, como el Duelo de Nominación, donde un Granjero elegido por el público y otro elegido por el Capataz compiten para no convertirse en el primer nominado de la semana. Las cosas se ponen más intensas en la Asamblea, donde cara a cara se dicen los motivos por los cuales nominan los Granjeros a otros Granjeros. Esta semana, también hubo castigos, por lo que algunos de los nominados llegaron ahí por cometer una falta.

Mono Osuna confiesa a qué Granjero dejará NOMINADO con El Legado si sale de La Granja VIP este domingo

Lista completa de eliminados de La Granja VIP

La Granja VIP Segunda Temporada ya se ha despedido de varios Granjeros durante varios domingos. Aquí te dejamos una lista completa de los que han sido eliminados hasta ahora:



Abigail Pak “La Coreañera” María Karunna Carlos Trejo Kenny Avilés Pascal Nadaud Pimpinela Escarlata Azalia Ojeda “La Negra”

Cabe mencionar que Mónica Escobedo no aparece en la lista, pues ella no entra como eliminada al ser expulsada por tener un mal comportamiento y romper las reglas más importantes de la convivencia dentro de la Granja VIP.

La jugada de Kevyn "Bicolor" que hizo enfurecer a todos en la semana 8 de La Granja VIP

Una vez más, Kevyn “Bicolor” Contrera tuvo que ser sancionado por el desempeño que tuvo en el juego para obtener el Huevo Dorado. El Granjero hijo hizo chistes y bromas en la estación, lo cual generó enojo en sus compañeros y perjudicó a todos al no lograr la victoria esperada.

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