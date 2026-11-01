Cómo decorar tu mesa para una cena elegante sin gastar una fortuna: 3 detalles que hacen la diferencia

Organizar una cena especial no tiene por qué ser sinónimo de gastar mucho dinero en decoración o vajillas costosas. Con algunos elementos sencillos puedes transformar tu comedor y crear un ambiente elegante para compartir con tus amigos, familiares o demás seres queridos. A continuación, te compartimos 3 detalles fáciles y económicos que harán la diferencia en tu próximo evento.

También te puede interesar: Ni la margarita ni el carajillo: el cóctel de manzana verde que va perfecto con todo tipo de alimentos este otoño

1. Velas

Las velas son de los elementos más sencillos y especiales para darle un toque especial a tu mesa. Te recomendamos elegir modelos blancos o en tonos neutros para darle ese toque cálido y elegante a tu mesa. Colócalas en pequeños portavelas de vidrio y distribúyelas a lo largo del comedor para crear ese ambiente cálido durante la cena. Si no tienes portavelas, puedes usar recipientes de vidrio que ya tengas en casa, sólo asegúrate que sean resistentes al calor. Siempre mantén las velas lejos de materiales inflamables.

2. Flores

Si buscas una decoración sencilla pero elegante, las flores no pueden faltar. Si bien las opciones son demasiadas, te recomendamos algunos alcatraces en el centro. Este tipo de flores aportan un toque sofisticado gracias a sus pétalos estilizados y su forma alargada. Puedes colocar una o dos flores en un florero de vidrio transparente. Te recomendamos apostar por un arreglo pequeño y simple, deja que las flores sean las protagonistas.

3. Menos es más

Con una pequeña vela y unas cuantas flores, tendrás una decoración de primer nivel. Una mesa elegante no siempre tiene que estar llena de adornos. De hecho, elegir pocos elementos y mantener una misma gama de colores puede hacer que la decoración luzca mejor.

La clave está en saber cómo combinar tonos con detalles sencillos que tengas en casa. No tienes por qué gastar una fortuna. Aprovecha los artículos que ya tienes y elige los elementos que mejor combinen entre sí y listo. Así lograrás crear un espacio cómodo con un toque elegante para disfrutar de una cena en compañía de tus seres queridos.