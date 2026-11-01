4 plantillas de stickers gigantes de los Saja Boys para imprimir y decorar el estuche o lapicera de tus hijos

Si tu pequeño es muy fan de los stickers y sobre todo de los Saja Boys de Kpop Demon Hunters, esto te interesa. Hay una forma divertida de hacer que tus hijos lleven a sus personajes favoritos a la escuela que además les ayuda a formar su personalidad y su identidad. Estos stickers gigantes los puedes hacer en casa con ellos y los puedes invitar a decorar su estuche, su lapicera o cuadernos con estas bonitas ilustraciones. Lo mejor de todo es que no necesitas gastar mucho dinero y los puedes hacer en tu casa. Aquí te dejamos 4 plantillas de stickers gigantes de los Saja Boys que a tus hijos les encantarán:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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Ya sea que te gusten todos o nada más uno, no importa. Descárgalos y pégalos en el programa de edición de tu preferencia, donde los puedas acomodar en una hoja tamaño carta. Una vez que lo hayas hecho, define el tamaño que quieres que tengan e imprímelos en una hoja normal para revisar el tamaño. Una vez estés contenta con el resultado, imprímelos en papel adhesivo en calidad alta para que se vean detallados tus stickers gigantes.

La importancia de permitir que tus hijos decoren sus cosas

Además de ser una sorpresa para los pequeños fans de los Saja Boys, detrás de permitirles decorar sus cosas con sus stickers de los personajes que les gustan, hay un beneficio para ellos. Al pegar estas calcomanías caseras, impulsamos su desarrollo emocional, cognitivo y social. Los stickers les ayudan a crear un sentido de pertenencia y autonomía; además, les permite comunicar quiénes son y cuáles son sus gustos con otros niños.

¿Cómo proteger los stickers?

Antes de recortar los stickers gigantes, si quieres protegerlos para evitar que se decoloren o se rayen, coloca vinil transparente o mica encima de la hoja. Una vez que esta quede bien pegada, recorta los stickers y pégalos; de esta forma evitas que se dañen con el uso.