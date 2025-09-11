inklusion logo Sitio accesible
Conoce el lado más sensual de Edna Carrillo, la judoca que conquista el Exatlón Draft El Ascenso

Conoce el lado más sensual de Edna Carrillo en la playa. Ella es la judoca que no solo brilla por su talento deportivo, sino también por su carisma y seguridad.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Exatlón México
Llegó el momento de conocer un poco de la vida de Edna Carrillo. Así como el lado más sensual y atrevido de la participante del Exatlón Draft El Ascenso.
Crédito: Exatlón México
Originaria de Guadalajara, Jalisco, Edna Carrillo Torres nació el 12 de noviembre de 1991 y, a sus 33 años, es una de las atletas más experimentadas que veremos en Exatlón Draft: El Ascenso.
Crédito: Exatlón México
Ella es toda una profesional que cuenta con tres décadas dedicadas al judo, disciplina que comenzó a practicar desde niña.
Crédito: Exatlón México
Edna es también miembro orgullosa de la Secretaría de Marina como marinero, lo que refleja su enorme compromiso, disciplina y amor por México.
Crédito: Exatlón México
Además de su impecable trayectoria, Edna es una mujer que equilibra la vida de deportista profesional con la maternidad: es mamá de una niña de 4 años, Edna Araujo Carrillo, a quien considera su mayor motor e inspiración.
Crédito: Exatlón México
Ha enfrentado grandes desafíos personales, demostrando fuerza y resiliencia, valores que busca transmitir a otras mujeres y madres.
Crédito: Exatlón México
Para Edna, este reality representa mucho más que un reto deportivo: es la oportunidad de inspirar, demostrar que los sueños y la maternidad pueden ir de la mano, y conquistar al público con su carisma.
Crédito: Exatlón México
Ella misma se describe como disciplinada, resiliente, positiva y fuerte, cualidades que la han hecho destacar dentro y fuera del tatami que ahora la impulsarán en los circuitos del Exatlón.
Crédito: Exatlón México
Ella es una de las competidoras más destacadas, pues se visualiza como una líder nata, la “mamá del equipo”, alguien que motiva, cuida y guía a sus compañeros, pero que también es capaz de trazar estrategias inteligentes para ganar.
Crédito: Exatlón México
Más allá de su impecable historial deportivo, Edna proyecta confianza y seguridad, cualidades que la vuelven una de las participantes más atractivas y admiradas del programa.
Crédito: Exatlón México
Su fortaleza física, su disciplina y su personalidad magnética han conquistado a muchos fanáticos del deporte y el entretenimiento.
Crédito: Exatlón México
Edna demuestra una y otra vez que una mujer puede ser fuerte, dedicada y segura de sí misma. Además, es capaz de inspirar a quienes la ven competir.
Crédito: Exatlón México

Exatlón México 2026
