El día que Mati Álvarez se enteró que una de sus mejores amigas habló mal de ella en Exatlón México

Mati Álvarez es una de las participantes favoritas dentro y fuera de Exatlón México 2026, pero eso no la exentó de vivir un desliz por parte de una de sus personas cercanas. Y es que se enteró de que Jazmín, una de sus mejores amigas actualmente, habló mal de ella a sus espaldas durante la competencia.

El momento ocurrió hace unas semanas en el reality deportivo, donde “Terminator” habló frente a la cámara para revelar que se enteró de lo que Jaz dijo: “Cambié un poco el chip (...) Siento que nunca dicen las cosas de frente”.

En ese momento, Mati confesó que se había enterado de chismes y críticas por parte de su propio equipo Rojo, incluyendo a Jaz, quien se quejó de su compañera y amiga en varias ocasiones, acusándola de egocéntrica.

Ante la situación, Mati confesó que esta ha sido una de las temporadas más difíciles en las que ha participado, en parte por su tensa relación con Evelyn Guijarro. Sin embargo, las cosas mejoraron con el paso de los días, pues Jazmín la encaró y le aclaró lo que había pasado.

¿Qué le dijo Jazmín a Mati Álvarez en Exatlón México?

Jazmín encaró a Mati Álvarez para aclararle todo sobre lo que había dicho de ella a sus espaldas. En marzo, las competidoras hablaron sobre los malentendidos y rumores que surgieron durante la competencia.

Jaz admitió que se equivocó al hablar mal de Mati y se disculpó frente a ella, señalando que “a veces se le hace fácil comentar” cosas sobre el equipo cuando otros participantes se acercaban a ella para hablar del tema. “Mi intención jamás va a ser, con nadie, herir a nadie”, dijo.

Mati aceptó su perdón y la tomó de la mano, dejando claro que podían seguir siendo amigas. Según Jazmín, esta es “la amistad más bonita que ha tenido”.

Para cerrar el conflicto, Mati le dijo que “estaban bien” a partir de ese momento y que había “borrón y cuenta nueva”; ambas celebraron con un postre después del entrenamiento.