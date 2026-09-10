Exatlón México | Programa Completo del 10 de septiembre del 2026 | Otro atleta a la Zona de Peligro
En el programa de Exatlón México del 10 de septiembre, descubre quién se fue al Duelo de Eliminación, además de ciertas reconciliaciones y disputas que se generaron
Disputas del pasado se arreglaron, nuevas fricciones nacieron entre ciertos atletas, una atleta se fue al Duelo de Eliminación y una Batalla por la Villa 360; fue todo lo que se vivió en el programa completo de Exatlón México del 10 de septiembre. Si te lo perdiste, revive todo el chisme y los circuitos que se hicieron.