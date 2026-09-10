¿Quién ganó la Batalla por la Villa 360? Equipo Azul y Equipo Rojo se enfrentan en Exatlón México para obtener un mejor alojamiento
¡Impactante! Atletas se enfrentan de nuevo para disputar su vivienda, solamente uno logrará obtener los mejores lujos. Descubre quién ganó en Exatlón México
¡Comienza la disputa en Exatlón México! Descubre quién fue el ganador de la Batalla por la Villa 360, ya sea que el Equipo Azul mantenga los lujos o el Equipo Rojo sea el nuevo vencedor del momento, no te pierdas todo lo que pasó en el circuito.