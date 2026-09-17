Exatlón México | El Equipo Azul es sorprendido al conocer una estrategia que tenía Alexis Vargas; ¿verdad o mentira?
Alexis Vargas revela que tenía una estrategia de posicionar a alguien del Equipo Rojo, pero sus compañeros no creen en su supuesta idea en Exatlón México
Alexis Vargas sorprende a todos al explicar que tenía en mente la estrategia de posicionar a Emilio en el Duelo de Eliminación y salvar a Christian. Un juego riesgoso que le resultó muy favorecedor para los atletas del Equipo Azul de Exatlón México. Doris explica que no le cree en su totalidad, pero que aplaude su iniciativa. ¿Habrá sido todo real o una mentira?