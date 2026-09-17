Exatlón México | Otra Batalla por la Villa 360 se realiza en el circuito; ¿qué equipo obtendrá la victoria en la semana?
La Batalla por la Villa 360 continua, los equipos deberan de luchar para obtener la victoria, todo dependera de su agilidad en el circuito de Exatlón México
Se hace otra Batalla por la Villa 360, ya sea que el Equipo Azul mantenga la mejor estancia o el Equipo Rojo una vez más la pueda recuperar. Observa qué pasó a lo largo del circuito y quién fue el vencedor de la semana en Exatlón México.