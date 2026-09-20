Exatlón México | “Siento que le estoy fallando": Pablo Franco se rompe al hablar de su mamá en el reality deportivo con Heliud Pulido
Pablo Franco no se aguanta y se rompe frente a Heliud Pulido ante su temor por no poder cumplir la promesa a su madre. Esto fue lo que comentó en Exatlón México
Pablo Franco se rompe frente a Pato Araujo, detallando que siente que le está fallando a su madre, a quien le prometió que la ayudaría en su operación, en especial al percatarse que el Equipo Rojo no ha tenido un buen desempeño y que 4 de sus atletas se enfrentarán en el Duelo de Eliminación en Exatlón México.