Exatlón México | "¡Ya estoy harto!": Aristeo Cázares ya se encuentra cansado de que el Equipo Rojo pierda constantemente

Por un lado, Aristeo Cázares ya no soporta seguir perdiendo en Exatlón México, ya que el Equipo Rojo en repetidas ocasiones ha sido superado por el Equipo Azul. Por otro lado, Paulette aún mantiene molestias en su mandíbula, en especial al sufrir un golpe accidental en el circuito, aunque recibió atención médica el dolor sigue.