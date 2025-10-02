¿Esmeralda Ugalde regresaría a Exatlón México? Esto reveló a ‘El otro lado de los Realities’

El nombre de Esmeralda Ugalde siempre genera expectativa entre los seguidores de Exatlón México, pues su paso por la tercera temporada dejó huella tanto en las pistas como en la memoria de los fans. Aunque su eliminación llegó temprano en la competencia, la cantante y conductora se ganó un lugar especial entre los seguidores del reality. Ahora, sus propias declaraciones reavivan la pregunta que muchos se hacen: ¿volvería a las playas de República Dominicana?

¿Qué dijo Esmeralda Ugalde sobre regresar a Exatlón México?

Durante una charla en el programa “El otro lado de los Realities”, Esmeralda fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a competir. Entre bromas y comentarios espontáneos, confesó que le encantaría ver una edición especial donde participaran conductores y compañeros del medio artístico. Imaginó que sería divertido enfrentarse en los circuitos contra colegas como Pedro Prieto, el mismo Chicken que la entrevistaba en ese momento. Sin embargo, fue el conductor quien le hizo ver que eso sería injusto por la gran diferencia de edades y condiciones físicas entre atletas, conductores y personal de producción, entre otros.

Sin embargo, segundos después, la misma Esmeralda comentó que le gustaría enfrentar a leyendas de Exatlón como Mati Álvarez y Aristeo Cázares, lo que provocó risas y emoción entre los presentes.

Aunque aclaró que, por ahora, no tiene planes concretos de regresar, dejó abierta la puerta al señalar que sí le gustaría vivir nuevamente la experiencia. Su entusiasmo dejó entrever que, de presentarse la oportunidad, no descartaría volver a portar la camiseta de competencia.

¿Quién es Esmeralda Ugalde en la historia de Exatlón México?

En 2019, Esmeralda participó en la tercera temporada como parte del Equipo Famosos. Su trayectoria fue breve, ya que se convirtió en la novena eliminada; sin embargo, su participación resaltó por la actitud positiva y la entrega que mostró en cada reto. Fuera de las pistas, ya contaba con una carrera sólida como cantante, actriz y presentadora, lo que la convirtió en una competidora muy seguida por el público.

¿Por qué los fans quieren verla de nuevo en la competencia?

El cariño hacia Esmeralda se mantiene vivo porque representa una mezcla poco común en el reality: talento artístico y espíritu competitivo. Su regreso significaría una oportunidad de verla en una faceta distinta, con más experiencia y madurez, pero con la misma chispa que la caracterizó en su primera participación.

Por ahora, todo queda en la especulación y en los comentarios que ella misma lanzó entre risas. Lo que es seguro es que, cada vez que Esmeralda Ugalde menciona a Exatlón México, los fans no dejan de soñar con su regreso colosal a la arena.