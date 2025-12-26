Esposa de Ernesto Cázares confiesa por qué aceptó que su hijo Luciano apareciera en cámaras en Exatlón México

Luciano, primogénito de Ernesto Cázares, apareció por primera vez en cámaras de Exatlón México, a pesar de que desde su nacimiento hasta sus 4 años, sus padres optaron por no mostrar su cara , pese a las múltiples fotografías que suben a redes sociales junto a él. No obstante, eso cambió en esta Navidad, pues fue una decisión que tomó su esposa María Robles Velasco.

Robles Velasco fue criticada por tal acto en sus redes sociales, pues los usuarios la catalogaron de “vendida”, pero fue ella quien confesó el verdadero por qué y ello tiene una gran razón, pues el pequeño de 4 años cuestionada la existencia de su padre y del cariño que le tiene. Cabe destacar que Ernesto, quien es el ganador más joven del Exatlón , no tiene comunicación con el exterior.

La esposa del participante explicó sus razones en sus historias de Instagram|@mariacabronita

“Luciano, después de preguntarme si su papá estaba en el cielo y entender que no, comenzó a decirme que estaba enojado porque su papá ya no quería hablar con él. Hay algo que no estaba dispuesta a negociar y era que Luciano tuviera la oportunidad de ver a su papá y entender que lo ama y lo extraña tanto como él”, compartió la esposa de Cázares a través de su cuenta de Instagram.

Ernesto tuvo la oportunidad de convivir con Luciano en la reunión por la Navidad, en un hecho que conmovió a todos los seguidores del Exatlón, pues por primera vez se conoció al primogénito del participante.

¿Quién es Ernesto Cázares, participante del Exatlón México?

Ernesto Cázares es un deportista de alto rendimiento de 26 años y que inició en el parkour. Saltó a la fama en 2018 luego de ganar la primera edición de Exatlón México. En 2020, volvió a incursionar en el programa y un año después participó en el concurso “Todos a Bailar” de Azteca Uno.

El nacido en Veracruz volvió a participar en un Exatlón en 2022, pero esta vez con los “All Stars” de la competencia. Fue en 2021 cuando Ernesto y María se convirtieron en padres de Luciano, quien durante 4 años resguardaron su privacidad, debido a que ambos son personas públicas.