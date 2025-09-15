inklusion logo Sitio accesible
Exatlón Draft El ascenso: Conoce el lado más caliente de Alejandro Aguilera

Exatlón Draft ha sacado de Alejandro Aguilera su lado más poderoso; sin embargo, bajo el sol la temperatura sube. Conoce su otro lado que te cautivara sin duda.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Exatlón México
Conoce a Alejandro Aguilera Paredes, el atleta de Exatlón Draft de Celaya, Guanajuato que actualmente vive en Guadalajara y lo quiere dar todo para convertirse en una leyenda del reality.
Crédito: Exatlón México
002 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Desde muy chico encontró en el deporte un camino de disciplina y crecimiento, dedicándose al fútbol americano desde los 8 años, disciplina que lo llevó a jugar a nivel profesional y a convertirse en coach de nuevas generaciones.
Crédito: Exatlón México
003 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Su talento va más allá del deporte, pues es Licenciado en Logística Internacional, Alejandro trabajó en el ámbito del comercio exterior, en importaciones y exportaciones, aunque su vida siempre estuvo marcada por el deporte y la competencia. Además, ha incursionado en el modelaje, mostrando otra faceta de su versatilidad.
Crédito: Exatlón México
004 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
El fútbol americano lo formó en cuerpo y mente, pero con el tiempo decidió buscar nuevos caminos y encontrar un reto individual. Fue así que con esa mentalidad comenzó a practicar boxeo, deporte en el que ha conseguido dos victorias importantes en eventos de gran nivel.
Crédito: Exatlón México
005 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Entre sus logros deportivos destacan campeonatos en categorías infantiles y juveniles de fútbol americano, así como sus primeros triunfos en el boxeo profesional. Su velocidad, disciplina y capacidad de análisis lo distinguen como atleta.
Crédito: Exatlón México
006 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Él mismo se define como un competidor tenaz, adaptable, resiliente y, sobre todo, con una inteligencia competitiva que lo lleva a estudiar tanto sus fortalezas como las de sus rivales.
Crédito: Exatlón México
007 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
No todo ha sido miel sobre hojuelas para este campeón, pues se ha tenido que enfrentar a diferentes momentos difíciles en su vida, entre ellos el desempleo y la acumulación de deudas.
Crédito: Exatlón México
008 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Pero esos retos no lo detienen pues le han ayudado a encontrar un mayor sentido en la vida, reconociendo el valor de la resiliencia y la importancia de mantener una mentalidad positiva.
Crédito: Exatlón México
009 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Conocido por su espíritu de lucha y su carácter competitivo, Alejandro Aguilera se declara listo para darlo todo: levantarse temprano, entrenar extra, meditar, comer bien y enfrentar cada reto con la firme convicción de levantar la copa de Exatlón México.
Crédito: Exatlón México
010 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Alejandro Aguilera.jpg
Alejandro busca ahora una nueva experiencia en Draft el ascenso de Exatlón México. Para él, este reality significa competencia, alegría y pasión. Está convencido de que puede aportar a su equipo empatía, motivación, estrategia y liderazgo, asumiendo inevitablemente el rol de coach y competidor al mismo tiempo.
Crédito: Exatlón México

