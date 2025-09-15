Exatlón Draft El ascenso: Conoce el lado más caliente de Alejandro Aguilera
Exatlón Draft ha sacado de Alejandro Aguilera su lado más poderoso; sin embargo, bajo el sol la temperatura sube. Conoce su otro lado que te cautivara sin duda.
Conoce a Alejandro Aguilera Paredes, el atleta de Exatlón Draft de Celaya, Guanajuato que actualmente vive en Guadalajara y lo quiere dar todo para convertirse en una leyenda del reality.
Desde muy chico encontró en el deporte un camino de disciplina y crecimiento, dedicándose al fútbol americano desde los 8 años, disciplina que lo llevó a jugar a nivel profesional y a convertirse en coach de nuevas generaciones.
Su talento va más allá del deporte, pues es Licenciado en Logística Internacional, Alejandro trabajó en el ámbito del comercio exterior, en importaciones y exportaciones, aunque su vida siempre estuvo marcada por el deporte y la competencia. Además, ha incursionado en el modelaje, mostrando otra faceta de su versatilidad.
El fútbol americano lo formó en cuerpo y mente, pero con el tiempo decidió buscar nuevos caminos y encontrar un reto individual. Fue así que con esa mentalidad comenzó a practicar boxeo, deporte en el que ha conseguido dos victorias importantes en eventos de gran nivel.
Entre sus logros deportivos destacan campeonatos en categorías infantiles y juveniles de fútbol americano, así como sus primeros triunfos en el boxeo profesional. Su velocidad, disciplina y capacidad de análisis lo distinguen como atleta.
Él mismo se define como un competidor tenaz, adaptable, resiliente y, sobre todo, con una inteligencia competitiva que lo lleva a estudiar tanto sus fortalezas como las de sus rivales.
No todo ha sido miel sobre hojuelas para este campeón, pues se ha tenido que enfrentar a diferentes momentos difíciles en su vida, entre ellos el desempleo y la acumulación de deudas.
Pero esos retos no lo detienen pues le han ayudado a encontrar un mayor sentido en la vida, reconociendo el valor de la resiliencia y la importancia de mantener una mentalidad positiva.
Conocido por su espíritu de lucha y su carácter competitivo, Alejandro Aguilera se declara listo para darlo todo: levantarse temprano, entrenar extra, meditar, comer bien y enfrentar cada reto con la firme convicción de levantar la copa de Exatlón México.
Alejandro busca ahora una nueva experiencia en Draft el ascenso de Exatlón México. Para él, este reality significa competencia, alegría y pasión. Está convencido de que puede aportar a su equipo empatía, motivación, estrategia y liderazgo, asumiendo inevitablemente el rol de coach y competidor al mismo tiempo.
Fuerte, rápido y poderoso, ese es Alejandro Aguilera en Exatlón Draft. Pero este no es el único lado del atleta del Exatlón, también hay un lado caliente y juguetón que seguro te gustará conocer en esta galería.