Exatlón Draft El Ascenso: Aquí podrás ver la faceta que sólo las enamoradas de André Raya conocen

André Raya Del Valle nació el 9 de marzo de 1998 en la Ciudad de México. A sus 27 años, combina su formación como estudiante de Ciencias del Deporte y la Educación con su labor como entrenador de deportes de raqueta y su trayectoria como deportista de alto rendimiento en pelota vasca, especializándose en frontenis, trinquete paleta goma y paleta cuero trinquete. Podrás ser testigo su capacidad deportiva en Exatlón Draft El Ascenso.

