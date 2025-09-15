inklusion logo Sitio accesible
Exatlón Draft El Ascenso: Aquí podrás ver la faceta que sólo las enamoradas de André Raya conocen

Con su llegada a Exatlón Draft El Ascenso, André Raya cumplió un sueño, pues era fanático del reality deportivo.

Redacción Azteca UNO
Exatlón México
ver fotos
En Exatlón Draft El Ascenso, André Raya busca aportar su experiencia en competencias de alto nivel y mantener unido a su equipo.
Crédito: Exatlón México.
La historia de André Raya con la pelota vasca comenzó cuando su padre, abuelo y tío le transmitieron la pasión por este deporte.
Crédito: Exatlón México.
André empezó a entrenar a la pelota vasca formalmente desde los 3 años y, a los 7, disputó su primer campeonato nacional.
Crédito: Exatlón México.
Desde los 7 años, su carrera ha estado marcada por múltiples campeonatos y reconocimientos a nivel nacional e internacional.
Crédito: Exatlón México.
Dentro de la cancha se reconoce como un competidor explosivo, valiente y tenaz.
Crédito: Exatlón México.
En el plano personal, ha atravesado momentos difíciles que han marcado su vida, como la pérdida de su tío y su abuela.
Crédito: Exatlón México.

André Raya Del Valle nació el 9 de marzo de 1998 en la Ciudad de México. A sus 27 años, combina su formación como estudiante de Ciencias del Deporte y la Educación con su labor como entrenador de deportes de raqueta y su trayectoria como deportista de alto rendimiento en pelota vasca, especializándose en frontenis, trinquete paleta goma y paleta cuero trinquete. Podrás ser testigo su capacidad deportiva en Exatlón Draft El Ascenso.

