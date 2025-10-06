inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | El Equipo Azul se impone ante El Equipo Rojo y los deja vulnerables

En esta ocasión, Ernesto Cázares se enfrentó contra César Villaluz, sin embargo, su experiencia en el reality dejó ver porque es el gran campeón.

El Equipo Azul venció a El Equipo Rojo tras conseguir 9 puntos durante la Batalla por La Supervivencia, en donde un error de Benyamin Saracho les constó la victoria. En esta ocasión, Ernesto Cázares se enfrentó contra César Villaluz, sin embargo, su experiencia en el reality deportivo, al ser el primer gran campeón, se impuso ante el exfutbolista, venciéndolo con facilidad.

