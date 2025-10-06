Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | El Equipo Azul se impone ante El Equipo Rojo y los deja vulnerables

El Equipo Azul venció a El Equipo Rojo tras conseguir 9 puntos durante la Batalla por La Supervivencia, en donde un error de Benyamin Saracho les constó la victoria. En esta ocasión, Ernesto Cázares se enfrentó contra César Villaluz, sin embargo, su experiencia en el reality deportivo, al ser el primer gran campeón, se impuso ante el exfutbolista, venciéndolo con facilidad.

