Exatlón México: Batalla por La Supervivencia: Ocho puntos en juego y preocupación por Paulette

En Exatlón México, Antonio Rosique presentó un mensaje sobre la rivalidad y la superación. La competencia puso ocho puntos en juego para que los equipos buscaran proteger a una de sus compañeras rumbo al Duelo de Eliminación del domingo. Durante el enfrentamiento entre Paulette y Katia, una caída de Paulette encendió las alarmas y requirió atención de los servicios de emergencia.

