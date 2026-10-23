Exatlón México: Los Azules celebran y Aristeo explica su retraso en la competencia
Los Azules celebran su victoria, mientras Aristeo explica por qué llegó tarde al juego y cómo se interpretó su acción.
Los Azules celebraron una nueva victoria en Exatlón México, aunque reconocieron que deben mantener la intensidad en cada punto frente a los Rojos. Por su parte, Aristeo explicó que llegó tarde al juego porque tuvo que ir al baño y señaló que su retraso fue tomado como una falta de respeto hacia el equipo rival.