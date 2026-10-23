Exatlón México: Batalla por la Supervivencia parte 2: Rojos y Azules buscan proteger a sus atletas rumbo a la eliminación

En Exatlón México, Antonio Rosique motivó a los atletas con un mensaje sobre la importancia de seguir adelante ante las dificultades. Con esta inspiración, los equipos Rojo y Azul se preparan para la lucha por la continuidad, conscientes de que el resultado será clave para evitar poner en riesgo a una de sus integrantes rumbo al duelo de eliminación del domingo.

