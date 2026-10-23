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Exatlón México 2024
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Paulette queda bajo observación tras aparatoso accidente en Exatlón México

Un accidente detiene el duelo entre Paulette y Katia; la atleta recibe atención médica y queda bajo observación.

Un aparatoso accidente interrumpió el duelo entre Paulette y Katia en Exatlón México, apenas unos segundos después de comenzar el circuito. Katia auxilió a su compañera y rival, mientras Emilio y otros integrantes del equipo Rojo se acercaron para ayudarla. Los servicios de emergencia atendieron a Paulette y señalaron que la contienda no podía continuar, por lo que la atleta quedó bajo observación.

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