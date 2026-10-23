Exatlón México: los Azules celebran y los Rojos resienten la derrota
¡Euforia Azul y ánimo rojo a la baja! La Villa 360 cambia el ambiente entre los equipos de Exatlón México.
La victoria desató la celebración de los Azules en Exatlón México, quienes felicitaron a Katia por su actuación en el punto decisivo. En contraste, los Rojos llegaron con el ánimo apagado tras perder el beneficio. Zudikey reconoció que quedarse sin La Villa 360 representa un golpe importante para la motivación de su equipo.