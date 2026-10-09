Exatlón México: Batalla por La Supervivencia: Las escuadras buscan evitar otro riesgo de eliminación
Los atletas disputarán cada punto para proteger a sus compañeros rumbo al domingo.
Antonio Rosique anuncia el tercer capítulo de La Batalla por La Supervivencia en Exatlón México y recuerda a los atletas que el alto rendimiento exige mantenerse al máximo todos los días. Con esta premisa, los competidores buscarán sumar puntos para evitar que otro integrante de sus escuadras quede en riesgo de eliminación de cara al próximo domingo.