Exatlón México: David reconoce el reto de esta temporada y charla con Doris

Doris y David hablan sobre cómo se siente el atleta durante esta temporada de Exatlón México. David explica que comenzaba a recuperar el ritmo cuando un accidente en la mano volvió a frenarlo. También reconoce que esta edición ha sido más demandante, aunque confía en que solo es cuestión de tiempo para recuperar la versión de “La Bestia” que lo ha caracterizado.