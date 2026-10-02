Exatlón México: Batalla por la Superviviencia: Rosique advierte a los atletas previo al domingo de eliminación
La Máxima Autoridad de Exatlón México habló sobre talento, evolución y exigencia antes de la eliminación.
Rosique recibió a los atletas de Exatlón México antes del domingo de eliminación y compartió un mensaje sobre la importancia de evolucionar dentro de la competencia. La Máxima Autoridad señaló que el talento puede abrir puertas, pero mantener los estándares exige adaptación y crecimiento.