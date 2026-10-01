Kevyn “Bicolor” da su testimonio sobre la ducha que tuvo con Manelyk y Kunno, explicando que se trata de un simple JUEGO en La Granja VIP; “Bebeshita” se entristece
¡Mucho disgusto para la “Bebeshita”! Kevyn “Bicolor” habla sobre lo que pasó en la ducha con Kunno y Manelyk, una broma que terminó mal en La Granja VIP
Aunque Kevyn “Bicolor” Contreras dio su explicación, la “Bebeshita” sigue con un gran disgusto con el Granjero, en especial al detallar que en varias ocasiones le ha prometido cosas que no hace, situación que le afecta sentimentalmente. Igualmente, Azalia da su testimonio de su actuar en La Granja VIP.