Azalia Ojeda ENCARA a Julio Camejo al decir que ha hablado a sus espaldas de ella con todos los Granjeros en La Granja VIP: “Eres un PERRO”
¡Pleito entre Azalia y Julio! La Granjera encara al Granjero al decir que todo lo quiere justificar y que es un traicionero en La Granja VIP, todos dan su punto de vista
Azalia Ojeda se le va contra Julio Camejo, detallando que la tiene entre ceja y ceja desde Survivor, reality en el que estuvieron juntos. Pero Julio Camejo no se queda callado en La Granja VIP, detallando que la broma que hizo la Granjera daño a Bebeshita, Mane y Kunno.