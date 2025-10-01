Exatlón México: ¿Quién gana la Supervivencia hoy martes 30 de septiembre?

¿Estás listo para una nueva aventura en las playas de República Dominicana? La nueva temporada del Exatlón México, finalmente, ha comenzado. Ante ello, no está de más conocer quién de los dos equipos es el que gana la Supervivencia de hoy martes 30 de septiembre del 2025, esto apenas en el inicio de esta nueva edición.

Después de un draft que trajo consigo sensaciones y emociones al por mayor, así como de la llegada de nuevos elementos que prometen darlo todo en esta nueva temporada, el Exatlón México se dice listo para traer un sinfín de dinámicas en cada uno de los circuitos, así como en sus respectivas pruebas siendo la de la Supervivencia una de las más importantes.

¿Quién gana la Supervivencia en Exatlón México hoy martes 30 de septiembre?

La semana dentro del Exatlón México inició a tambor batiente con la victoria del equipo de los Contendientes, el cual logró el primer triunfo importante de la novena edición este lunes. Ahora, los Famosos intentarán darle la vuelta a la página y derrotar a sus rivales, los cuales cuentan con la presencia de rostros ya conocidos del pasado.

¡Cámbiale YA a Azteca UNO! #ExatlónMéxico ya comenzó y viviremos una noche llena de adrenalina. Tendremos al primer sentenciado al Duelo de Eliminación y llegarán las queridas cajas misteriosas. 🔵🔥🔴😎 pic.twitter.com/NC0SW4E5QD — Exatlón México (@ExatlonMx) October 1, 2025

Vale decir que, para esta edición, el equipo azul confirmó el regreso de Koke Guerrero, quien además de ganar su temporada también se hizo con las dos ediciones All Star. Por el equipo rojo, sin embargo, se presenta un César Villaluz que espera tener la misma suerte que el Mono Osuna, exfutbolista que se llevó el título en la temporada pasada.

Ante esto, la Supervivencia pinta como uno de los juegos más interesantes y llamativos para medir a cada uno de los atletas en la búsqueda del triunfo, lo anterior considerando que este juego, sin duda, es uno de los más importantes dentro del Exatlón México.

Esta noche, un hombre quedará directamente sentenciado a duelo de eliminación. 🔥 ¡No te puedes perder la batalla por la "Zona de Peligro"! ☠️🏃🏃‍♂️#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA 👉 https://t.co/2DzbKfVCjR pic.twitter.com/pyN9XKknGa — Exatlón México (@ExatlonMx) October 1, 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Exatlón México?