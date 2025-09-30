Del Cruz Azul al Equipo Rojo: Así se veía César Villaluz cuando jugaba en la Máquina, antes de Exatlón México

El nombre de César Villaluz vuelve a sonar con fuerza gracias a su participación en Exatlón México, donde se ha integrado al Equipo Rojo para demostrar que la disciplina y la pasión no entienden de límites. Sin embargo, antes de conquistar los circuitos de la competencia deportiva más exigente de la televisión, Villaluz ya había escrito su nombre en la historia del fútbol mexicano.

¿Cómo era César Villaluz cuando jugaba en Cruz Azul?

En su etapa como futbolista, César Villaluz fue una de las promesas más destacadas del balompié mexicano. Su talento surgió desde las fuerzas básicas de Cruz Azul, donde rápidamente se ganó un lugar gracias a su velocidad, determinación y capacidad para encarar. Fue con los colores celestes donde debutó en la Primera División y mostró una garra que lo llevó incluso a portar con orgullo la camiseta de la Selección Mexicana.

Durante el Clausura 2006, Villaluz debutó oficialmente con La Máquina, y muy pronto se convirtió en un jugador habitual del once titular. Su energía contagiosa y la habilidad para encarar rivales lo convirtieron en un ídolo emergente, sobre todo entre los aficionados más jóvenes. Fue parte de una generación que prometía grandes alegrías para Cruz Azul, al lado de figuras como Julio César Domínguez y Edgar Andrade.

¿Qué logró César Villaluz antes de llegar a Exatlón México?

A nivel internacional, su carrera tuvo un momento cumbre en 2005, cuando fue pieza clave en la Selección Mexicana Sub-17 que logró el campeonato del mundo en Perú. Aquel torneo marcó a toda una generación y Villaluz fue uno de los nombres que más brillaron, al anotar goles decisivos y aportar dinamismo al medio campo. Ese mismo año, fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte.

Posteriormente, su trayectoria lo llevó por equipos como San Luis, Jaguares de Chiapas, Atlético de San Luis y Celaya. Incluso tuvo una breve experiencia en Europa con el Cacereño de España, además de pasar por Guatemala y la Liga de Balompié Mexicano.

A lo largo de los años, Villaluz nunca dejó de competir. En 2024 fue parte de la Américas Kings League y hoy, con 37 años, vuelve a destacar en un nuevo escenario: Exatlón México. Su reciente paso por Exatlón Draft: El Ascenso lo conectó con una nueva generación de fanáticos que ahora lo apoyan desde la arena.

Su historia es la de un guerrero que no se rinde. Del césped de los estadios al circuito de competencia, César Villaluz demuestra que la pasión, la disciplina y la experiencia pueden abrir nuevas etapas. Hoy, en Exatlón México, vuelve a inspirar con esa misma entrega que mostró cuando vestía los colores de Cruz Azul.