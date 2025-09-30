inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Galería

¡Se prendió el cerro! Las fotos más sexy de Kike Mayagoitia, el granjero que encenderá La Granja VIP

Para que te vayas preparando para verlo en el 24/7, te compartimos algunas de las fotos más sexy de Kike Mayagoitia, octavo granjero confirmado de La Granja VIP.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
Kike Mayagoitia es originario de Tampico, Tamaulipas. Actualmente tiene 39 años.
Kike Mayagoitia es originario de Tampico, Tamaulipas. Actualmente tiene 39 años.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Comenzó a ganar reconocimiento como conductor en Monterrey, y desde hace 3 años forma parte de Venga La Alegría.
Comenzó a ganar reconocimiento como conductor en Monterrey, y desde hace 3 años forma parte de Venga La Alegría.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Kike estudió para ser ingeniero mecánico pero, además de trabajar en televisión, es fanático del mundo fitness. En 2012 fue Mister Mundo.
Kike estudió para ser ingeniero mecánico pero, además de trabajar en televisión, es fanático del mundo fitness. En 2012 fue Mister Mundo.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Está casado con la modelo Cynthia de la Vega (quien también es exreina de belleza) y juntos tienen 2 hijos.
Está casado con la modelo Cynthia de la Vega (quien también es exreina de belleza) y juntos tienen 2 hijos.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Kike Mayagoitia nunca ha estado en un reality show de formato 24/7 como La Granja VIP, por lo que ese es uno de los aspectos que le hace sentir más adrenalina.
Kike Mayagoitia nunca ha estado en un reality show de formato 24/7 como La Granja VIP, por lo que ese es uno de los aspectos que le hace sentir más adrenalina.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Para el conductor, uno de los aspectos más difíciles de formar parte de La Granja VIP es separarse de su familia. Kike ha confesado que en su hogar son “como muéganos” y la separación le resulta dolorosa.
Para el conductor, uno de los aspectos más difíciles de formar parte de La Granja VIP es separarse de su familia. Kike ha confesado que en su hogar son “como muéganos” y la separación le resulta dolorosa.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Kike ha admitido que él no tiene ningún antecedente en la vida de campo, por lo que retos muy diversos le esperan.
Kike ha admitido que él no tiene ningún antecedente en la vida de campo, por lo que retos muy diversos le esperan.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Otro reto para Kike será dejar el régimen estricto de ejercicio y alimentación que ha seguido por más de dos décadas. Él está acostumbrado a comer 7 veces al día y hace 2 horas y media de ejercicio.
Otro reto para Kike será dejar el régimen estricto de ejercicio y alimentación que ha seguido por más de dos décadas. Él está acostumbrado a comer 7 veces al día y hace 2 horas y media de ejercicio.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Kike contó en su gira de medios que Cynthia está muy emocionada por él y lo apoya completamente con el reto de La Granja VIP.
Kike contó en su gira de medios que Cynthia está muy emocionada por él y lo apoya completamente con el reto de La Granja VIP.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
En su maleta para La Granja VIP no puede faltar su proteína y calzado todoterreno, según explicó en Al Extremo.
En su maleta para La Granja VIP no puede faltar su proteína y calzado todoterreno, según explicó en Al Extremo.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
“Esto me va a destruir la carrera”, fue lo primero que pensó Kike Mayagoitia cuando le plantearon participar en el reality. Sin embargo, lo considera una oportunidad única y lo motivó el éxito que La Granja VIP ha tenido en 50 países.
“Esto me va a destruir la carrera”, fue lo primero que pensó Kike Mayagoitia cuando le plantearon participar en el reality. Sin embargo, lo considera una oportunidad única y lo motivó el éxito que La Granja VIP ha tenido en 50 países.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Kike Mayagoitia ya tiene bien estudiadas a las personalidades más controvertidas del reality show, como Alfredo Adame.
Kike Mayagoitia ya tiene bien estudiadas a las personalidades más controvertidas del reality show, como Alfredo Adame.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia

¡Se prendió el cerro! Las fotos más sexy de Kike Mayagoitia, el granjero que encenderá La Granja VIP

Kike Mayagoitia, conductor de Venga La Alegría, fue anunciado oficialmente como el octavo granjero que formará parte de La Granja VIP. De inmediato, las redes sociales se llenaron de fans ansiosas por verlo en este reality show de formato 24/7. “Yo siempre te vi bien”, “no nos fallen con las tomas” y “espero un ‘descuido’ en La Granja VIP”, son algunos de los comentarios que ya pueden leerse.

En lo que llega el 12 de octubre, fecha de estreno del nuevo reality show de TV Azteca, te compartimos algunas de las fotos más sexy de Kike Mayagoitia.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
cesar-villaluz.jpg
Del Cruz Azul al Equipo Rojo: Así se veía César Villaluz cuando jugaba en la Máquina, antes de Exatlón México
Exatlón México
Kike Mayagoitia se convirtió en el octavo participante confirmado para la
Kika Mayagoitia en La Granja VIP: ¿Llega soltero o buscará conquistar a alguna ‘granjera’?
La Granja VIP
Tu Historia Como La Mía: Invitada especial Fey programa del 4 de octubre del 2025
Fey llega con todo a Tu Historia Como La Mía: descubre fecha, hora y qué revelará
Tu Historia Como La Mía
Vica Andrade se viste otra vez de luto: sufre golpe tras muerte de Memo del Bosque
Vica Andrade se viste otra vez de luto: sufre golpe tras muerte de Memo del Bosque
Famosos
Al Extremo, programa del 30 de septiembre 2025
Al Extremo | Programa 30 de septiembre del 2025
Al Extremo
‘El Diablo’ Becerril en Al Extremo
¡Tragedia en Masaryk! Asesinan a un estilista en Polanco
Al Extremo
kike-tour-de-medios
La familia de Venga La Alegría respalda a Kike Mayagoitia rumbo a La Granja VIP
La Granja VIP
/al-extremo/repartidor-golpeado-lanzarle-gas-pimienta-perro-video-pb-notas
Repartidor termina golpeado por lanzarle gas pimienta a un perro: video
Al Extremo
/famosos/actor-viral-pedir-trabajo-video-redes-sociales-pb-notas
Este actor se vuelve viral tras pedir trabajo en un video de redes sociales
Famosos
La pura sabrosura
¡Los mejores mariscos para curar todo mal! Checa la recomendación de Rahmar
Al Extremo
/al-extremo/influencer-graba-mientras-muere-accidente-aereo-video-pb-notas
Influencer se graba mientras muere en un accidente aéreo: video
Al Extremo
Thumbnail
Noticias Durango del 30 de septiembre 2025
Regional News
Este es el pueblo mágico más bonito de Colima, según la IA.png
Este es el pueblo mágico más bonito de Colima, según la IA
Azteca Uno Especiales
Thumbnail
Noticias Aguascalientes del 30 de septiembre 2025
Regional News
Thumbnail
Noticias Jalisco del 30 de septiembre 2025
Regional News
Thumbnail
Noticias Zacatecas del 30 de septiembre 2025
Regional News
La madre de Camila Sodi, quien la inspiró a escribir su primer libro, falleció en noviembre de 2024.
Camila Sodi publicará su primer libro; ¿de qué tratará y cuándo saldrá la obra de la actriz?
Famosos
Thumbnail
Noticias Oaxaca del 30 de septiembre 2025
Regional News
×
×