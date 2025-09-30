¡Se prendió el cerro! Las fotos más sexy de Kike Mayagoitia, el granjero que encenderá La Granja VIP
Para que te vayas preparando para verlo en el 24/7, te compartimos algunas de las fotos más sexy de Kike Mayagoitia, octavo granjero confirmado de La Granja VIP.
ver fotos
Kike Mayagoitia es originario de Tampico, Tamaulipas. Actualmente tiene 39 años.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Comenzó a ganar reconocimiento como conductor en Monterrey, y desde hace 3 años forma parte de Venga La Alegría.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Kike estudió para ser ingeniero mecánico pero, además de trabajar en televisión, es fanático del mundo fitness. En 2012 fue Mister Mundo.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Está casado con la modelo Cynthia de la Vega (quien también es exreina de belleza) y juntos tienen 2 hijos.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Kike Mayagoitia nunca ha estado en un reality show de formato 24/7 como La Granja VIP, por lo que ese es uno de los aspectos que le hace sentir más adrenalina.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Para el conductor, uno de los aspectos más difíciles de formar parte de La Granja VIP es separarse de su familia. Kike ha confesado que en su hogar son “como muéganos” y la separación le resulta dolorosa.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Kike ha admitido que él no tiene ningún antecedente en la vida de campo, por lo que retos muy diversos le esperan.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Otro reto para Kike será dejar el régimen estricto de ejercicio y alimentación que ha seguido por más de dos décadas. Él está acostumbrado a comer 7 veces al día y hace 2 horas y media de ejercicio.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Kike contó en su gira de medios que Cynthia está muy emocionada por él y lo apoya completamente con el reto de La Granja VIP.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
En su maleta para La Granja VIP no puede faltar su proteína y calzado todoterreno, según explicó en Al Extremo.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
“Esto me va a destruir la carrera”, fue lo primero que pensó Kike Mayagoitia cuando le plantearon participar en el reality. Sin embargo, lo considera una oportunidad única y lo motivó el éxito que La Granja VIP ha tenido en 50 países.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
Kike Mayagoitia ya tiene bien estudiadas a las personalidades más controvertidas del reality show, como Alfredo Adame.
Crédito: Instagram. @kike_mayagoitia
¡Se prendió el cerro! Las fotos más sexy de Kike Mayagoitia, el granjero que encenderá La Granja VIP
Kike Mayagoitia, conductor de Venga La Alegría, fue anunciado oficialmente como el octavo granjero que formará parte de La Granja VIP. De inmediato, las redes sociales se llenaron de fans ansiosas por verlo en este reality show de formato 24/7. “Yo siempre te vi bien”, “no nos fallen con las tomas” y “espero un ‘descuido’ en La Granja VIP”, son algunos de los comentarios que ya pueden leerse.
En lo que llega el 12 de octubre, fecha de estreno del nuevo reality show de TV Azteca, te compartimos algunas de las fotos más sexy de Kike Mayagoitia.