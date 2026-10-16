Exatlón México: Gina rompe en lágrimas y se disculpa con los Azules

Gina expresó su frustración después de varias semanas sin conseguir aportar los puntos que esperaba para su equipo. Entre lágrimas, reconoció que la situación se ha repetido pese a sus entrenamientos y esfuerzos por mejorar, además de admitir que regresar después de varios años representa un reto ante el alto nivel de la competencia. Sus compañeros destacaron su esfuerzo y mostraron su apoyo.

