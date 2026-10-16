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Exatlón México 2024
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Exatlón México: Gina rompe en lágrimas y se disculpa con los Azules

Gina no pudo contener las lágrimas al hablar de su desempeño en la competencia y se disculpa con sus compañeros del Equipo Azul en Exatlón México.

Gina expresó su frustración después de varias semanas sin conseguir aportar los puntos que esperaba para su equipo. Entre lágrimas, reconoció que la situación se ha repetido pese a sus entrenamientos y esfuerzos por mejorar, además de admitir que regresar después de varios años representa un reto ante el alto nivel de la competencia. Sus compañeros destacaron su esfuerzo y mostraron su apoyo.

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