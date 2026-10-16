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Exatlón México 2024
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Exatlón México: Mejores Momentos: Rojos toman fuerza y ambas escuadras reciben sorpresas inesperadas

Los Rojos encadenan victorias y una sorpresa llega para ambas escuadras dentro de la décima temporada de Exatlón México.

Los Rojos celebran su cuarta defensa consecutiva de La Villa 360 tras imponerse nuevamente a los Azules. Como parte de la jornada, ambas escuadras recibieron una caja sorpresa con productos para realizar manualidades y pasar el tiempo. Además, Gina ofreció una disculpa a los Azules por la falta de puntos, mientras el equipo Rojo destacó la importancia de demostrar con acciones lo que ocurre en la competencia.

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