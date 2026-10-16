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Tío Pepe da a conocer el presupuesto semanal de La Granja VIP; detallando que tenía muy altas expectativas de Pablo Montero

¡Altas expectativas que no se cumplieron! Tío Pepe da la evaluación de Pablo Montero al ser Capataz en La Granja VIP, además de conocer el presupuesto

Tío Pepe detalla que hubo varios errores, causando que hubiera una evaluación pasable en La Granja VIP para Pablo Montero, además de que varios Granjeros compartieron algunos puntos sobre el liderazgo del Granjero, causando impactoentre todos. De tener un presupuesto de 35 mil pesos, sus multas causaron que bajara a 21 mil pesos.

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