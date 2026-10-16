Kevyn Contreras no puede contener la emoción al hablarle a su hija: así reaccionaron los Granjeros (VIDEO)
Bicolor le mandó un mensaje a su hija por su cumpleaños y se puso emotivo al no poder hablar con ella personalmente
Kevyn Contreras “Bicolor” festejó desde La Granja VIP el cumpleaños de una de sus hijas. El comediante preparó un postre para poder cantar el feliz cumpleaños y lo hicieron junto un grupo extenso de Granjeros. Luego, Bicolor tuvo un momento emotivo donde envió un mensaje hacia su hija, donde fue desbordado por la emoción.