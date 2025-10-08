Exatlón México: Leyenda roja lanza advertencia a los azules; la guerra ya comenzó

La novena temporada del Exatlón México ha iniciado a tambor batiente y, pese a que apenas han pasado algunos días, las rivalidades han comenzado a surgir. En este sentido, Humberto Noriega, una de las leyendas de los Rojos, no tuvo reparo en lanzar una advertencia a los Azules. ¿Qué fue lo que dijo?

Gracias a los logros obtenidos hasta ahora en su participación en el Exatlón México es que Humberto Noriega es considerado, por muchos fanáticos, como una leyenda del equipo de los Famosos. Y, consciente del liderazgo que tiene para con su escuadra en esta novena temporada, lanzó una advertencia que podría molestar a más de uno.

¿Qué advertencia lanzó Humberto Noriega, leyenda de los Rojos, a los Azules?

Esta advertencia se lanza en el contexto de la victoria que el equipo Rojo obtuvo en el inicio de la Semana 2, cuando obtuvieron la Villa 360. Ante este hecho, y consciente del deseo porque este Exatlón México sea suyo, Humberto Noriega cargó contra los Contendientes debido a la modificación de su porra tradicional.

Soy Tu fans Humberto Noriega pic.twitter.com/BO43VsTClb — Fans De Humberto Noriega (@humberto_bebe_3) March 5, 2025

Te puede interesar: Así fue como Aristeo Cázares arremetió contra los Contendientes

“Prime Time” mostró su descontento por la forma en cómo los Azules modificaron su canto de victoria en medio de la carrera que tuvo ante Koke Guerrero, otra leyenda del Exatlón México. Tal situación causó su furia, diciendo lo siguiente: “Hasta el momento me había mantenido en la raya. Con eso despertaron a este Humberto que no querían despertar”.

Humberto explicó que, a partir de ahora, defenderá a su equipo de todo y contra todos, terminando su frase lamentando que “la guerra ya haya empezado”. Finalmente, dijo que “quien se lleva se aguanta”, por lo que le pidió a los Azules que no se “hicieran las víctimas” cuando los resultados no los acompañen.

Los hombres competirán por la segunda Medalla Varonil. 🎖️🔥 ¡Sin duda esta batalla va a dar mucho de qué hablar! 💪🏼



✨#ExatlónMéxico, no te lo pierdas, este miércoles a las 🕖7:00 PM. por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/7Z8VzzaD9r — Exatlón México (@ExatlonMx) October 8, 2025

¿Humberto Noriega es el líder de los Rojos en el Exatlón México?

La personalidad que tiene Humberto Noriega ha sido suficiente para que algunos fans lo consideren uno de los líderes de los Famosos; sin embargo, tal situación podría cambiar con la llegada de Aristeo Cázares al Exatlón México, así como los constantes conflictos que suele protagonizar el Mono Osuna.