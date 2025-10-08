¡La familia de Exatlón México está de fiesta! Un querido atleta cumple años: ¿de quién se trata?

La comunidad de Exatlón México celebra a uno de los atletas más carismáticos y disciplinados que ha pasado por los circuitos, el talentoso Fogel Negrete. El joven michoacano, reconocido por su velocidad, energía y espíritu competitivo, cumple años este 8 de octubre y lo hace en un gran momento personal y profesional.

¿Quién es Fogel Negrete, el atleta de Exatlón México que está de cumpleaños?

Fogel Farid Negrete Morales, originario de Morelia, Michoacán, es un atleta especializado en los 400 metros planos. Desde muy joven destacó en el atletismo nacional, al conseguir medallas y reconocimientos por su talento en la pista. Su pasión por el deporte lo llevó a integrarse a la sexta temporada de Exatlón México, donde formó parte del Equipo Contendientes.

Su entrega y constancia lo convirtieron rápidamente en una de las revelaciones del programa. Fogel llegó hasta la gran final de la temporada 6, para quedar como subcampeón, y luego fue convocado para el Exatlón All Star, donde representó nuevamente al color azul. Su participación demostró que, además de ser un atleta de alto rendimiento, tiene un espíritu inquebrantable.

¿Qué ha hecho Fogel Negrete después de su paso por Exatlón México?

Desde su salida del reality, Fogel ha explorado nuevas facetas fuera del deporte profesional. Una de las más sorprendentes ha sido su incursión en el baile y el teatro musical, donde ha mostrado el mismo enfoque y disciplina que lo llevaron al éxito en los circuitos.

Recientemente viajó al extranjero para audicionar con la Royal Family Dance Crew, una de las agrupaciones de danza urbana más prestigiosas del mundo, con sede en Nueva Zelanda, aunque en esta ocasión la selección fue realizada en Italia. Fogel compartió en sus redes sociales la emoción de haber representado a México en esta experiencia, al asegurar que se siente orgulloso de haber asumido el reto y de haber aprendido tanto en el proceso.

¿Por qué Fogel Negrete es tan querido por los fans de Exatlón México?

Su humildad, alegría y perseverancia lo han convertido en uno de los exatletas más queridos por el público. Los seguidores del programa lo recuerdan por su compañerismo dentro del Equipo Azul, su buena vibra y su capacidad para enfrentar cada prueba con una sonrisa, incluso en los momentos más complicados.

Hoy, en su cumpleaños, Fogel celebra rodeado de cariño y mensajes de felicitación de parte de sus fans, quienes no olvidan su paso por Exatlón México. Desde las pistas hasta los escenarios, el michoacano sigue demostrando que los sueños se conquistan con pasión, esfuerzo y mucha actitud.