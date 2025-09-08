Los atletas de Exatlón México que también son militares en el Ejército Mexicano, ¿quiénes son?

A lo largo de sus temporadas, el programa de Exatlón México ha reunido a deportistas de élite con historias de vida extraordinarias. Sin embargo, más allá de sus logros en las canchas y pistas, algunos de sus participantes se destacan por una faceta poco conocida para el público: su carrera militar en el Ejército Mexicano.

La disciplina y la fortaleza que demuestran en cada competencia son habilidades que forjaron tanto en el ámbito deportivo, como en las filas de las Fuerzas Armadas. Su trayectoria revela un compromiso que va más allá del alto rendimiento, al combinar su pasión por el deporte con un sentido de servicio a su país.

¿Quiénes son los atletas militares de Exatlón México?

Dos de las figuras más reconocidas que han combinado su trayectoria deportiva con la militar son el clavadista Rommel Pacheco y la velocista Zudikey Rodríguez. Ambos deportistas representaron a México en diversas competencias internacionales y también han servido en el Ejército Mexicano, en una muestra de disciplina y dedicación excepcionales en ambos campos.

Sus logros internacionales y nacionales los convirtieron en referentes antes y después del reality. La combinación de currículum deportivo y formación militar proyectó una imagen de constancia que la audiencia reconoce: concentración, valentía y resistencia. En ambos casos, su paso por las Fuerzas Armadas se integró a su carrera deportiva sin borrar su identidad como figuras del entretenimiento.

¿Qué rango militar tienen?

Zudikey Rodríguez fue reconocida en el Ejército como sargenta segunda en educación física y deportes, mérito vinculado a su desempeño atlético y a su labor en la preparación física. Rommel Pacheco desarrolló carrera militar por más de una década y alcanzó el grado de teniente del Ejército Mexicano, trayectoria que corrió en paralelo a sus temporadas de competencia internacional. Actualmente, Rommel es director de la CONADE, rol desde el cual impulsa el deporte nacional.

Me enorgullece ser parte del #EjércitoMexicano. Mi labor por México será eterna.Luchar para que mi país sea el mejor, es mi mayor compromiso pic.twitter.com/ozaTL6CN77 — Zudikey Rodriguez (@ZudikeyR) February 19, 2017

¿En qué temporada de Exatlón México participaron Rommel Pacheco y Zudikey Rodríguez?

Rommel Pacheco participó en la primera temporada (2017) con el equipo rojo, etapa en la que mostró su fortaleza mental y técnica.

Zudikey Rodríguez se integró en la segunda temporada (2018), también con el equipo rojo, y su explosividad en los circuitos la convirtió en una de las figuras más competitivas del programa.

Esa huella deportiva, sumada a su formación militar, explica por qué ambos continúan como referentes del esfuerzo y la disciplina que caracterizan a Exatlón México.