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Exatlón México 2024
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Exatlón México: los Rojos celebran un triunfo clave y ponen a los Azules en aprietos

Los Rojos celebran la Villa 360 tras un intenso cierre y orillan a los azules a La Barraca Metaica.

Los Rojos llegaron encendidos al cierre por la Villa 360 y consiguieron el triunfo en Exatlón México. Pato aseguró que la victoria era justo lo que el equipo necesitaba, mientras sus compañeros reconocieron la actuación de Ella pese a que se dobló el tobillo. Los Azules aceptaron la derrota y ahora se preparan para buscar el regreso en la competencia.

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