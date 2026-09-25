Exatlón México: los Rojos celebran un triunfo clave y ponen a los Azules en aprietos

Los Rojos llegaron encendidos al cierre por la Villa 360 y consiguieron el triunfo en Exatlón México. Pato aseguró que la victoria era justo lo que el equipo necesitaba, mientras sus compañeros reconocieron la actuación de Ella pese a que se dobló el tobillo. Los Azules aceptaron la derrota y ahora se preparan para buscar el regreso en la competencia.