Mario “Mono” Osuna habla sobre su amistad con el futbolista Javier “El Chicharito” Hernández y algunas de sus polémicas: esto se dijo en La Granja VIP

Recordemos que Mario “Mono” Osuna es un exfutbolista mexicano quien fue centrocampista, compartiendo espacio con reconocidos futbolistas de México. Frente a los demás Granjeros decide contar su experiencia con Javier “El Chicharito” Hernández, además de relatar los problemas en los que se ha metido el futbolista al hacer ciertas declaraciones en redes sociales. Esto comentó en La Granja VIP.