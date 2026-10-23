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La Granja VIP 24/7
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“Lo veo como un hermanito”: el Granjero que sorprendió a Azalia y Mono Osuna en La Granja VIP

Tenían pocas expectativas de él, pero quedaron sorprendidos con su actitud en La Granja VIP. ¿De quién se trata?

Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna tuvieron una extensa charla en la cocina sobre La Granja VIP y los Granjeros. En un momento, ambos se refirieron a Kunno, con quien entablaron una gran relación al compartir el mismo bando. Incluso el propio exfutbolista se animó a catalogarlo como un “hermanito” para él por todo el tiempo compartido dentro del reality.

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