“Lo veo como un hermanito”: el Granjero que sorprendió a Azalia y Mono Osuna en La Granja VIP
Tenían pocas expectativas de él, pero quedaron sorprendidos con su actitud en La Granja VIP. ¿De quién se trata?
Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna tuvieron una extensa charla en la cocina sobre La Granja VIP y los Granjeros. En un momento, ambos se refirieron a Kunno, con quien entablaron una gran relación al compartir el mismo bando. Incluso el propio exfutbolista se animó a catalogarlo como un “hermanito” para él por todo el tiempo compartido dentro del reality.