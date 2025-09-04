Fotos | Así lucía Paulette Gallardo ANTES Y DESPUÉS de su accidente en Exatlón México

Durante una de las competencias de Exatlón CUP 2025, nos llevamos un susto con el golpe que se dio en la cara Paulette Gallardo. Cuando se impactó tras deslizarse por una resbaladilla, surgieron las preocupaciones de que la atleta de alto rendimiento tuviera que enfrentarse a una lesión importante, a menos de un año del accidente que le dejó una reconstrucción de nariz.

A continuación te relatamos cómo fue el fuerte accidente que Paulette Gallardo sufrió en Exatlón México a principios de 2025.

El accidente de Paulette Gallardo en Exatlón México

Fue en la edición anterior de Exatlón México que la integrante del Equipo Rojo tuvo que abandonar la competencia para ser atendida en un hospital.

Paulette estaba compitiendo contra Evelyn Guijarro el 6 de enero de 2025, en un enfrentamiento por la Villa 360. En la zona de puntería, mientras se agachaba para recoger uno de sus proyectiles, Paulette fue impactada accidentalmente en el rostro por un proyectil de Evelyn. De inmediato tuvo una fuerte hemorragia y lloró por el intenso dolor que sentía.

Antes del accidente.

En su momento, Paulette decía que se había sentido como si le tronara la nariz. Fue trasladada a un hospital y eventualmente tuvo que dejar Exatlón México.

Días después, en una entrevista para Venga La Alegría, Paulette Gallardo dijo que había pasado por una cirugía bastante dolorosa. “El otorrino me dijo: ‘hay que reconstruir tu nariz’”.

Antes y después del accidente.

En ese entonces, la atleta de alto rendimiento confesó que le dolía más y le costaba más trabajo haber dejado el reality deportivo que recuperarse de su accidente. Como atleta de alto rendimiento, no era la primera vez que se enfrentaba a una intervención quirúrgica debido a una lesión, sino la sexta.