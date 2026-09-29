¡FOTOS! Luis Miguel fue captado en una lujosa cena con Carolina Herrera

Luis Miguel recientemente ha acaparado los reflectores al anunciar su regreso a los escenarios, una noticia impactante para el público, su popularidad no termina ahí. Ya que recientemente fue captado por los paparazzi "De Primer Mano" mientras tiene una lujosa cena con reconocimiento "Michelin" en Nueva York con Carolina Herrera una famosa diseñadora de modas.

Luis Miguel cierra su gira mundial con gran éxito

Al parecer se trato de una noche de diversión entre ambos, la imágenes fueron captadas por otro comensal, quien se encontraba a varias mesas de distancia, quien se encargó de identificarlo para después captar el momento. Hasta ahora fue una salida de amigos, se desconoce de qué hablaron y la razón de su lujosa salida en el reconocido restaurante.

¿Qué ocurre entre Luis Miguel y Carolina Herrera?

Ante la lujosa cena entre Luis Miguel y Carolina Herrera, es posible que se enciendan ciertos rumores de romance entre ellos, situación que es solamente chismes. Aunque han sido captados dándose un ligero beso en los labios, la realidad solo se trata de un gesto de cariño, ya que ambos cuentan con una larga amistad.

Otra razón por la que ambos han tenido una buena amistad, fue por su hijas, Michelle Salas, quien estudió moda e hizo su pasantía con la famosa diseñadora. En ciertas ocasiones a ambas celebridades se les ha visto pasar tiempos de relajación, además de que el cantante ha usado diseños exclusivos de Carolina Herrera.

¿Habrá gira de Luis Miguel en 2026?

Fue en el 2026, cuando Luis Miguel desde su cuenta de X, anuncio que daría una gira, dándose a conocer que tendría diversas fechas en América Latina y en otras ciudades de Europa, logrando traer sus mayores éxitos a los fanáticos de todo el mundo.

Hasta el momento, se desconoce las fechas de conciertos, estadios y el costo de los boletos, se espera que en las siguientes semanas se formalicen más detalles al respecto, se espera que el cantante tenga presentaciones en México.