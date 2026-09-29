Si estás buscando esa señal del destino para cerrar un negocio, tomar una decisión importante o probar tu fortuna, te presentamos los números de la suerte para cada signo del zodíaco hoy martes 29 de septiembre.

La alineación planetaria de este día trae consigo una fuerte carga de renovación y toma de decisiones. En la astrología y la numerología, los números no son simples cifras, son canales de energía.

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Los números de la suerte de los signos del zodíaco hoy martes 29 de septiembre

Aries

Rompe el cascarón de la duda. Tienes la fuerza necesaria para iniciar ese proyecto, pero debes dejar de pedir validación externa.

Números de la suerte: 09, 17 y 24.

Tauro

La flexibilidad no es debilidad, es supervivencia. El plan original puede cambiar, pero el destino final sigue siendo el mismo.

Números de la suerte: 04, 22 y 31.

Géminis

Escucha el doble de lo que hablas hoy. Una verdad incómoda llegará a ti.

Números de la suerte: 04, 22 y 31.

Cáncer

Protege tu paz mental como tu tesoro más valioso. No cargues con problemas ajenos.

Números de la suerte: 07, 13 y 20.

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Leo

Tu luz es demasiado brillante para que te escondas por miedo a la crítica.

Números de la suerte: 01, 11 y 88.

Virgo

Suelta el control absoluto. El orden es tu fuerte, pero el cosmos te pide que dejes espacio para la magia.

Números de la suerte: 03, 15 y 26.

Libra

Es el momento de sanar los vínculos. Si ha habido tensiones familiares o de pareja, tú da el paso de reconciliación.

Números de la suerte: 06, 18 y 42.

Escorpio

El pasado ya no tiene poder sobre ti.

Números de la suerte: 08, 23 y 50.

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Sagitario

Expande tus horizontes mentales.

Números de la suerte: 02, 19 y 33.

Capricornio

No te desanimes si los frutos tardan en madirar.

Números de la suerte: 10, 28 y 44.

Acuario

Tu originalidad es tu superpoder. El mundo necesita tus ideas locas e innovadoras.

Números de la suerte: 12, 35 y 77.

Piscis

Tu intuición está sumamente afilada hoy.

Números de la suerte: 21, 39 y 60.

